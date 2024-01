VIDÉO - Inondations : malgré l'arrivée du froid, ces sinistrés ont décidé de rester pour sauver leur maison

Dans les prochains jours, des températures glaciales sont attendues en France. Pourtant, même si les conditions s'annoncent particulièrement pénibles pour les sinistrés du nord de la France, certains ont décidé de rester chez eux, coûte que coûte. Une équipe de TF1 s'est rendue dans les communes de Merville et de Blendecques, dans le Nord et le Pas-de-Calais.

Bottes de pluie aux pieds, de l’eau des crues jusqu’aux tibias, Axel ne baisse pas les bras. Il apporte chez lui une nouvelle pompe pour recracher l'eau qui a atteint son logement, à Merville, dans le Nord. Le département est touché, depuis plusieurs jours, par d'importantes crues. Sa femme et sa fille sont en sécurité, mais lui refuse d'évacuer. "Le fait de voir ma petite fille qui va bientôt marcher, ça fait que je n'ai pas envie de lui dire qu'elle ne reviendra pas à la maison avant longtemps. Je ne veux pas que ma maison reste dans le froid et que les murs pourrissent, donc je vais tout faire pour tout sauver", assure ce père de famille.

Chez lui, les déshumidificateurs et les pompes tournent en continu. Pour sécher les murs, il a par exemple rallumé son poêle à granulé. Néanmoins, ce sinistré redoute le froid à venir, et du gel dans sa canalisation. "On peut avoir des soudures qui lâchent, en plus on a refait toute la salle de bain après les premières inondations. On a fait passer les canalisations dans les murs, donc on ne s'imagine pas tout recasser et tout recommencer encore une troisième fois", poursuit-il, écharpe au cou même à l'intérieur de sa maison.

Des murs humides et incrustés de champignons

Comme Axel, il n'y aura aucun répit pour les habitants du Pas-de-Calais. Dès lundi prochain, les températures pourraient descendre jusqu'à -6°C. Du côté de Blendecques, dans le Pas-de-Calais, les murs de Dominique, encore humides et remplis de champignons, mettront plus de temps à sécher. "Je ne connais pas du tout le mécanisme des champignons, je ne sais pas s'ils ne vont pas s'incruster et rester dans les murs", s'inquiète l'homme. Sa pompe à chaleur est cassée, il n'a plus d'électricité et le froid ne fera qu'aggraver les dégâts. "J'ai peur d'avoir des meubles impossibles à récupérer. Et j'aimerais savoir comment on va être indemnisé, surtout quand il s'agit de meubles précieux", lance-t-il en montrant une commode qu'il évalue à 2000 euros.

À court terme, cette vague de froid ne devrait pourtant pas avoir de conséquences directes sur les habitations. "Quand on a une période de froid passagère, il n'y a pas d'impact très grave. Mais quand elle dure, ou si elle se répète, c'est là où il y a un vrai risque", explique Moufid Atassi, architecte. Pour ceux qui voudraient se réchauffer, les centres d'hébergement restent ouverts pour une durée indéterminée.