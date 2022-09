Intempéries : 27 départements toujours en vigilance

À Imphy, 30 cm de grêles sont tombés. Le toit de la piscine Amphélia n'a pas résisté. "Avec le poids, la poutre principale a lâché. Pas de blessé, évacuation dans les règles et plus de peur que de mal", indique le directeur Samir Lassiri. Le Café du centre a aussi été inondé. Les pompiers ont évacué 30 cm d'eau. Le propriétaire Narciso Da Costa est désemparé. "Je n'ai jamais vécu ça. Franchement, quand j'ai vu ce flot de cette rivière tombée de la rue, c'est énorme et impressionnant", se confie-t-il.