Intempéries à répétition : vers une flambée de l'assurance habitation ?

L'augmentation des tarifs pour les assurés paraît donc inéluctable. Mais elle ne sera pas la même pour tous. Elle devrait être plus importante dans les régions les plus touchées par aléas climatiques comme en PACA ou en Occitanie et sera plus mesurée ailleurs. Plus exposées aux risques climatiques, les maisons individuelles verront leurs prix d'assurance augmenter davantage que celles des appartements.