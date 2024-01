Pas-de-Calais : après les inondations, le froid et le gel menacent les logements des sinistrés

Le froid s'ajoute aux inondations pour les sinistrés du Pas-de-Calais. Des habitants qui craignent des dégâts supplémentaires sur leurs maisons. Pour éviter de nouvelles crues, des agriculteurs ont décidé de nettoyer le lit d'un fleuve.

De la vase a été versée devant la direction départementale des territoires et de la mer. Les exploitants agricoles dénoncent une mauvaise gestion des fleuves à l'origine des inondations. Une action coup de poing, menée par une centaine d'agriculteurs du Pas-de-Calais.

"On ne s'attaque pas à la racine du problème qui est le phénomène d'érosion" Charlène Descollonges, experte hydrologue

Plus tôt dans la journée, les exploitants ont curé la Liane pour en extraire la vase et les déchets. L'objectif est de permettre à l'eau de s'écouler plus rapidement vers la mer. Mais le dragage des cours d'eau n'est pas la seule solution. "On est là pour enlever le sédiment d'un fossé, mais on ne s'attaque pas à la racine du problème qui est le phénomène d'érosion", estime Charlène Descollonges, experte hydrologue interrogée dans la vidéo en tête de cet article.

Le problème perdure, le temps presse et la décrue est lente. Les sinistrés doivent faire face à une vague de froid qui a déjà des conséquences dans les habitations. Une course contre-la-montre est lancée pour les 2000 sinistrés du département, face au gel et à l'humidité qui ronge les maisons.