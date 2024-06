Des fortes précipitations sont tombées sur la commune de Saint-Martin-Vésubie. Quelque 52 personnes bloquées sur ce secteur ont été évacuées vers un hôtel et une salle communale de ce village des Alpes-Maritimes. Plusieurs ouvrages ont été submergés et menacés.

Le village de Saint-Martin-Vésubie a déjà été touché par des inondations en 2020 et en 2023. Cette commune des Alpes-Maritimes fait encore partie des villages touchés par des intempéries. Comme le relève Nice-Matin, de très fortes précipitations sont tombées sur ce village lundi 24 juin. Quelque 52 personnes bloquées sur ce secteur ont été évacuées vers un hôtel et une salle communale de Saint-Martin-Vésubie, rapporte le quotidien régional. Il n’y a pas de victimes à déplorer, d’après les pompiers.

Plusieurs ouvrages ont été submergés et menacés, selon le SDIS 06. Sur place, 9 engins et 15 sapeurs-pompiers ont été déployés pour porter secours. Les opérations se sont poursuivies jusque tard dans la nuit, vers 2 heures du matin.

"A bout de nerfs"

"D’importantes précipitations sont en cours dans les Alpes-Maritimes, en particulier dans la vallée de la Vésubie, provoquant des crues importantes. Des ponts ont été emportés, plusieurs habitations évacuées. Les autorités et les services de secours sont pleinement mobilisés", a écrit lundi soir sur X le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin. "Soutien aux habitants de mon village de Saint-Martin-Vésubie, une nouvelle fois touchés par de fortes intempéries", a de son côté publié sur X Eric Ciotti, député des Alpes-Maritimes.

"Avec la pluie qui tombe encore et la nuit, on s’est posé la question d’attendre mardi pour procéder à l’évacuation. Mais on a eu trop peur que la météo s’aggrave", expliquait lundi soir vers minuit à Nice-Matin Ivan Mottet, maire de la commune. "On est pratiquement à la quatrième destruction des mêmes ponts, parce que ce sont des ouvrages provisoires et qu'ils ne sont pas assez solides", a indiqué au micro de BFMTV l'adjoint au maire, Thierry Ingigliardi. Celui-ci s’est dit "à bout de nerfs" : "Tout est en train de se faire détruire, on subit la perte de routes encore une fois." La route du Boréon est totalement ensevelie et des habitants sont coincés dans le Haut-Boréon.

Le village de Saint-Martin-Vésubie avait déjà été victime de crues meurtrières lors du passage de la tempête Alex en 2020. Le 2 octobre 2020, un déluge s'abattait sur l'arrière-pays de Nice et Menton, provoquant des crues soudaines et dévastatrices dans les vallées reculées de la Vésubie, de la Roya et de la Tinée. Le bilan était lourd : dix décès et huit disparitions. La commune avait aussi été impactée par la dépression Aline en 2023.