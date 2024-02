VIDÉO - "On ne peut pas vivre comme ça" : les images de la cinquième inondation en quatre mois dans le Pas-de-Calais

Des habitants du Pas-de-Calais ont dû être évacués lundi, avant une nouvelle montée des eaux. Les fleuves côtiers qui étaient sortis de leur lit en novembre et en janvier, sont à nouveau en crue. Les habitants n'en peuvent plus, comme à Bourthes et à La Madelaine-sous-Montreuil, où s'est rendu le 20H de TF1.

Lundi soir, la route qui traverse la ville de Bourthes (Pas-de-Calais), ressemblait plutôt à une rivière. L'Aa qui coule juste à côté a débordé. Les épisodes de crues se répètent, mais Patrick, un habitant, refuse toujours de partir, alors que l'eau commence tout juste à s'infiltrer chez lui. "Je suis très angoissé. On repense toujours au mois de novembre. Ce qui est arrivé était d'une brutalité énorme, jusqu'à plus d'un mètre partout. Chaque fois qu'il pleut, j'ai le cœur qui bat. L'angoisse." En 24 heures, il y a eu 30 à 40 millimètres de précipitations, c'est ce qui tombe habituellement en deux semaines.

On ne dort pas parce que dès qu'on entend qu'il pleut trop, on se demande comment ça va être le lendemain matin Nathalie, habitante de Bourthes

"On a vraiment un gros problème. Il n'y a rien qui avance, rien qui se fait", déplore Noël. Difficile de circuler en voiture ou à pied dans l'eau qui est poussée par le vent. Cet habitant en a assez de la situation : "Tous les ans, on a un peu d'eau sur la route, mais pas comme là. Pas comme ça. On n'a jamais eu tant d'eau, jamais". Sa maison est pour le moment épargnée. Sa femme, Nathalie, guette depuis la fenêtre l'eau qui progresse lentement vers la porte. "Moralement, c'est infernal. On ne peut pas vivre comme ça. On ne dort pas parce que dès qu'on entend qu'il pleut trop, on se demande comment ça va être le lendemain matin. Donc on passe la moitié de la nuit à la fenêtre."

À 20 kilomètres de là, Jean-François Roussel, maire de La Madelaine-sous-Montreuil, retient son souffle. Il surveille une digue qui a été construite récemment et espère que l'installation suffira à protéger les 168 habitants de sa commune. Lundi soir, la pluie s'est arrêtée de tomber, mais la menace reste encore très importante puisque le niveau des cours d'eau pourrait encore monter dans la nuit, menaçant toutes les habitations aux alentours.