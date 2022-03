Intempéries dans l'Hérault : la pluie continue de tomber à Villemagne-l'Argentière

A Villemagne-l'Argentière (Hérault), on se méfie terriblement de l'Orb. Il s'agit d'un petit fleuve qui est souvent sorti de son lit ces dernières années. Florence de Juvigny nous explique que le niveau des cours d'eau est monté de presque deux mètres par endroits, et cela ne s'arrête pas. Depuis vendredi, il est tombé plus de 150 mm de pluie sur le massif de l'Espinouse. Malgré les fortes houles en mer, à l'embouchure du fleuve, l'eau s'évacue plutôt bien pour le moment.