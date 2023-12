Intempéries : dix départements en vigilance orange crues ou pluie-inondation

Ce lundi soir, dix départements sont en vigilance orange pour des risques de crues, de pluies ou d'inondation. Des Alpes du Nord à la Charente, en passant par la Gironde, les importantes quantités d'eau tombées ces dernières heures font craindre une montée brutale des eaux. Les habitants sont à nouveau sur leurs gardes.

La Gironde a les pieds dans l'eau ce lundi soir. Après les fortes précipitations de ces dernières heures, un cours d'eau est sorti de son lit à Guîtres. Résultat : plus un seul brin d'herbe n'est visible sur les champs. Tandis que les routes se sont transformées en rivières, obligeant les automobilistes à trouver un autre itinéraire. "Ça complique pour tout le monde parce que c'est barré de partout", se plaint ainsi un artisan dans la vidéo du JT de TF1 en tête de cet article. Dans le village, certains jardins sont déjà inondés. Et à mesure que le niveau de l'eau augmente, l'inquiétude des habitants grandit. D'autant que de nouvelles pluies sont prévues ces prochains jours.

Des éboulements inhabituels

Pendant ce temps, à Limoges, la Vienne vient, elle aussi, de sortir de son lit. L'eau inonde les quais et commence à gagner les routes à proximité. Malgré la signalisation stipulant que la route est inondée, certains tentent de s'engager, avant de finalement renoncer. "J'ai mon mari qui a son garage à côté, je l'ai appelé en visio. Je lui ai dit : 'je peux passer ?'. Il m'a répondu : 'non, c'est impossible, tu vas noyer le moteur'. Et c'est la première fois que je vois que la Vienne qui est montée autant", raconte une jeune femme.

Plus à l'est, à Saint-Sauveur-sur-Tinée, dans les Alpes-Maritimes, des agents surveillent une paroi, où des roches se sont effondrées, dans la soirée de dimanche à lundi, faisant un blessé léger. C'est déjà le deuxième éboulement en un mois. Cela s'explique par des variations de températures inhabituelles. "C'est très aléatoire en fonction des conditions climatiques. Et surtout, là, on a eu un phénomène de dégel qui est anormal pour la saison. Ce qui explique l'éboulement d'hier soir. C'est-à-dire que normalement, en plein hiver, on ne devrait pas avoir de dégel comme on a eu hier soir", assure Stéphane Emeric, chef d'exploitation.

Après examen, la paroi ne représente plus de danger, mais elle restera sous surveillance. De nouvelles variations de températures sont attendues la semaine prochaine.