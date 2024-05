VIDÉO - Intempéries en Dordogne : les images des importants dégâts après les orages

La Dordogne a été touchée par d'importants orages dimanche soir. De la pluie et de la grêle se sont abattus dans le sud du département. Engendrant de nombreux dégâts.

Des voitures écrasées par des arbres, des foyers privés d'électricité et des vignes grandement endommagées. Le sud de la Dordogne a été frappé par de violents orages, dimanche 5 mai dans la soirée. Le Bergeracois a été particulièrement touché, et notamment les secteurs de Pomport, Bergerac, Mouleydier, Cours-de-Pile- Gageac-et-Rouillac ou encore Monestier. Selon Enedis, près de 600 foyers sont toujours privés d'électricité de lundi matin en raison d'une chute d'arbre sur une ligne électrique.

Plusieurs maisons et caves ont été inondées. Sur la commune de Mouleydier, les vents ont été si violents que le maire de la commune évoque, sur France Bleu, une "mini-tornade". Sur les images en tête de cet article, on peut ainsi voir un arbre déraciné par les rafales et couché sur une voiture.

D'importants dégâts ont également été constatés sur les vignes et les arbres fruitiers de la région.