VIDÉO - Intempéries en Europe : inondations en Belgique et violentes chutes de grêle en Allemagne

En Allemagne, les intempéries ont aussi fait des dégâts. Des orages et de fortes rafales ont notamment frappé le sud de du pays. À Lindau, selon le Spiegel, les rues et les places ont été couvertes d'une épaisse couche de grêle et c'est une déneigeuse qui a été utilisée pour la déblayer. Selon les médias locaux, en Belgique comme en Allemagne, les intempéries se sont calmées dans la nuit de dimanche à lundi.

En juillet 2021, de violentes inondations avaient déjà touché ces deux pays. Une étude du World Weather Attribution, qui regroupe des experts de divers instituts de recherche dans le monde, avait conclu un mois plus tard que les pluies diluviennes qui les avaient provoquées étaient liées au changement climatique.