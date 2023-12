VIDÉO - Intempéries en Gironde : le grand nettoyage après la crue

En Gironde, département en alerte orange ce week-end, la décrue est beaucoup plus avancée qu'en Charente-Maritime, également touchée. À Sablons, les habitants sont en plein nettoyage et pressés de voir arriver les assureurs.

Après deux jours de ménage, les traces de la crue commencent à disparaître. Il y a deux jours, il y avait plusieurs centimètres d'eau dans toutes les pièces de la maison d'Orlane Janicot. Une montée soudaine qui l'a prise par surprise. Par chance, il n'y a pas de boue à l'intérieur de son habitation. Mais l'eau s'est infiltrée partout, jusque dans la pièce où cette assistante maternelle accueille les enfants. Impossible pour elle de reprendre le travail dans les prochains jours. "Pour moi, il faut tout refaire. Je ne peux pas me permettre de recevoir des enfants dans un truc comme ça qui n'est pas sécurisé. C'est hors de question", nous explique Orlane.

Les assureurs très attendus

À Sablons, près de Libourne, le niveau de la rivière est en train de descendre doucement. À proximité des habitations, le bitume est toujours sous les eaux. Après avoir écopé pendant trois jours, c'est désormais l'heure du constat pour une habitante que nous avons rencontrée. Sa cuisine, qui lui a coûté 14.000 euros, a été très abîmée. Inquiète, elle a directement contacté son assurance. "Je crains que ça dure, que ça dure, que ça dure", s'inquiète-t-elle. Les démarches peuvent prendre plusieurs semaines.

En attendant, un retraité que nous avons rencontré, lui aussi sinistré, patiente. Ses appareils électroménagers comme le sèche-linge et la machine à laver sont abîmés. Sur son visage, on peut lire l'épuisement. "Ça fait mal parce que vous êtes à la retraite et vous avez une petite retraite et on se demande comment vous allez faire pour repayer tout ça", explique Jean-Jacques Guichard. À Sablons, une soixantaine de maisons ont été touchées par la crue.