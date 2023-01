Grêle : 8 mois après les dégâts et malgré le froid, des centaines de maisons toujours bâchées

On pourrait penser que c’était hier, tellement les bâches sont omniprésentes : elles sont de toutes les tailles et plus ou moins bien fixées. Chez Youssef par exemple, personne n’a oublié ce 4 juin 2022. Lui, a avancé 6 000 euros pour bâcher toute son habitation. Il faut des mois d’attente pour être remboursé et être parfaitement abrité.