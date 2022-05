Intempéries : grêle et coulées de boue en Haute-Savoie

C'est une maison transformée en île, au milieu d'un torrent. L'eau déferle de partout dans cette rue. Il était 20 heures dimanche soir, Claude filmait devant chez elle. "Ce n'était plus une route, c'était une avenue d'eau", témoigne-t-elle. Plus loin, cette route d'un quartier résidentiel n'a pas résisté, déformée par des pluies diluviennes. Raphaëlle et sa famille n'ont pas pu prendre leur voiture.