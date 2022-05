VIDÉO - Incendies, inondations, coupures d'électricité... Les dégâts des violents orages du week-end

"La journée la plus orageuse de l'année à ce jour". Le ciel était électrique, dimanche 15 mai. La vague de chaleur du week-end a entraîné des orages, de fortes rafales de vent et même de la grêle, poussant Météo France à placer six départements en vigilance orange. Ce suivi particulier a été prolongé jusqu'à 22h pour la Seine-Maritime et l'Eure. En l'espace de 24 heures, 33.200 impacts de foudre ont été recensés, alors que Keraunos relevait plus tôt dans la soirée "plus de 26.000 éclairs" en 12 heures. "Un tel score n'avait pas été observé depuis le 26 septembre 2021", précisait l'observatoire des orages et des tornades.

Ces phénomènes météorologiques violents n'ont pas été sans conséquences. Lundi 16 mai, plusieurs territoires, frappés par la foudre et des rafales allant jusqu'à 110 km/h, et parfois même de la grêle, se sont réveillés sans électricité. D'après Enedis, le gestionnaire du réseau d'électricité, quelque 2700 foyers de Normandie vont encore en être privés ces prochaines heures.