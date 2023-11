VIDÉO - Inondations en Charente-Maritime : les habitants de Saintes ont les pieds dans l'eau depuis une semaine

En Charente-Maritime, la ville de Saintes est inondée depuis une semaine. Les sinistrés, avec l'aide des secours, essayent tant bien que mal de s'adapter en attendant que le niveau de l'eau baisse.

À Saintes (Charente-Maritime), le temps commence à être long pour les habitants. Cela fait plus d'une semaine qu'ils ont les pieds dans l'eau. "On marche sur des madriers qui sont posés sur des parpaings. Ça glisse et il faut faire attention", décrit une sinistrée. Car depuis quelques jours, la crue de la Charente n'en finit pas.

"Ça va descendre, à condition que la météo nous laisse tranquilles"

Le niveau stagne désormais, mais tout est mis en place pour protéger au maximum les habitations. Certaines caves et quelques garages sont déjà inondés depuis plusieurs jours, mais le parpaing a permis de sauver le matériel de bricolage d'un habitant. Les agents municipaux vont à la rencontre des riverains plusieurs fois par jour. Il faut surtout rassurer. "Ça va descendre doucement, à condition que la météo nous laisse tranquilles", explique l'un d'eux.

En Charente-Maritime, d'autres cours d'eau menacent les habitations. Au nord du département, certaines fermes sont entourées d'eau. Un agriculteur nous envoie des images de son exploitation. Plusieurs brèches se sont formées sur la digue qui menace de céder.