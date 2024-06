La dépression météorologique qui a balayé l'Europe de l'Ouest a été particulièrement violente chez nos voisins. Trois personnes ont été tuées et deux sont portées disparues. La Bavière n’avait pas connu une telle situation depuis plus de 100 ans. En Italie, trois étudiants ont été pris au piège par la montée des eaux.

Malgré le déploiement de deux hélicoptères, de dizaines de plongeurs et de drones, l’une des personnes emportées par la rivière de Premariacco reste portée disparue en Italie. Les corps des deux amis ont été retrouvés, dimanche 2 juin au matin. Sur les images dans la vidéo en tête de cet article, on voit les trois jeunes filmés par des riverains, le vendredi 31 mai, peu avant leur disparition. Piégés par la montée soudaine de l’eau, ils se sont tenus pour résister au courant en attendant les secours. Les pompiers ont tout tenté pour les sauver en déployant des grues et des cordes, sans succès. Les trois amis ont été emportés par la puissance de l’eau. Ils se promenaient sur la plage d’une rivière interdite d'accès en raison du risque rapide de crue.

À plus de 600 km, en Allemagne, les pluies diluviennes ont aussi causé la mort d’un pompier en Bavière. Une personne est toujours portée disparue. Dans la commune de Reichertshofen, les évacuations se font par hélicoptère. C’est la seule solution pour secourir des habitants piégés par la montée des eaux.

Le chancelier Olaf Scholz se rend ce lundi à Reichertshofen, en Bavière. Il devrait être accompagné de la ministre allemande de l'Intérieur Nancy Faeser et du chef du gouvernement régional de Bavière, Markus Söder.