VIDÉO - Tempête Gérard : les images des dégât dans l’ouest de la France

De quoi surprendre et inquiéter les habitants, comme cette femme qui témoigne auprès de TF1 ne pas avoir dormi depuis 5 heures du matin. Dans la Manche, les pompiers ont réalisé au total plus de 300 interventions dues aux intempéries. "On a des risques de chutes de tuiles sur la voie publique, des toitures arrachées, des chutes de cheminées...", explique le Lieutenant Gatien Létondot, adjoint au chef du centre de secours principal.