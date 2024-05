"Un désastre" : le réveil amer des agriculteurs de Chablis après le violent épisode de grêle

Les violentes averses de grêle tombées mercredi soir sur Chablis (Yonne), vignoble de réputation internationale, ont provoqué des dégâts très importants. Pour les viticulteurs, c'est un désastre. Le vignoble de Chablis recouvre près de 6000 hectares, plus de 67% des ventes sont réalisées à l'export.

Réveil très amer ce matin pour cette viticultrice de Fontenay-près-Chablis, dans l'Yonne. Filmée par le 13H de TF1, Nathalie Fèvre vient constater les dégâts dans sa vigne. "Tout est haché, tout est par terre", dit-elle dans le sujet en tête de l'article, déplorant la perte de "grappes qui auraient pu être belles". En tout, ce sont 50 hectares de vignes détruits par la grêle. "Le plus dramatique, c'est tout le travail foutu en l'air aujourd'hui. Donc non, une grosse tristesse. Et juste envie de pleurer", lâche-t-elle.

Mercredi soir, la région de Chablis a été traversée par deux "supercellules grêligènes", selon Météo-France, provoquant par endroits la chute de grêlons parfois gros comme des noix, comme on peut le voir dans la vidéo ci-dessus. En quelques secondes, les rues étaient recouvertes de grêlons, des dégâts nombreux dans des dizaines de vignobles de Chablis. Les experts en assurances commencent leur tournée, doivent faire le tour de chaque parcelle pour quantifier les dégâts avant un rapport d'expertise indiquant le pourcentage de pertes.

Au moins 200.000 bouteilles perdues cette année

Gilles Fèvre, viticulteur également interrogé par TF1, espère que les indemnités couvriront au moins une partie de ses charges. Ses vignes avaient survécu au gel de la semaine dernière. Mais, avec la grêle, les pertes économiques seront conséquentes et il faudra attendre de longs mois avant un retour à la normale : "L'année prochaine, au niveau de la taille, ça va être très compliqué parce que les bois vont casser et on ne sait pas comment vont pousser les futurs bourgeons", explique-t-il. "On est un petit peu dans l'inconnu, pour l'instant".

Dans les caves du domaine, c'est l'inquiétude : sans récolte, les stocks de vin ne se rempliront pas dans les prochaines semaines. "Il y a au moins trois quarts des cuves qui ne seront pas pleines", constate Nathalie Fèvre, parlant ouvertement d'un "désastre." Au moins 200 000 bouteilles seront perdues cette année. D'autres secteurs agricoles ont été touchés, comme les cultivateurs de moutarde. Chez eux aussi, la grêle a tout ravagé. Le vignoble de Chablis recouvre près de 6000 hectares. Plus de 67% des ventes sont réalisées à l'export.