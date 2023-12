VIDÉO - Intempéries : les chasse-neiges reprennent du service dans la Loire

Dans la Loire, la neige annoncée inquiétait les services départementaux ce vendredi soir. Dans la nuit, il est finalement tombé près de 20 centimètres de flocons à 1000 mètres d’altitude. Sur la route, il a fallu passer en mode hiver, et les déneigeuses sont de sortie.

Pleins phares, au milieu de la neige et du brouillard, les déneigeuses ont sillonné toute la nuit les routes de montagne de Saint-Genest-Malifaux (Loire). Pour la première fois de la saison, il est tombé ici jusqu’à 20 centimètres de neige. Dans sa cabine, Frédéric s’active depuis quatre heures et demie du matin. "Le risque le plus important", selon cet agent technique, "c'est que les gens ne sont pas trop équipés, et ne savent pas trop conduire sur la neige, donc il faut vraiment que les routes soient déneigées au maximum et au plus vite".

La Loire en vigilance orange : alerte neige à Saint-Etienne Source : JT 20h WE

À cause du poids de la neige, certains arbres n’ont pas résisté. L'un d'eux a lourdement endommagé un véhicule, comme on le voit dans le reportage de TF1 ci-dessus. Là encore, des agents interviennent rapidement, pour libérer la voie et sécuriser la route.

À quelques kilomètres de là, le village de Saint-Genest-Malifaux s'est réveillé sous une épaisse couche de neige. Les habitants ont sorti les pelles, et déneigent eux-mêmes les abords des maisons. Pour les travailleurs, c’est plus compliqué, comme le livreur rencontré par notre équipe, qui a pris un peu de retard. Avec des températures négatives jusqu’à 4 °C, il vaut mieux s’équiper de bonnets, de gants et de bottes. Ces précautions sont nécessaires, surtout qu’ici, le froid devrait persister jusqu’à la fin du week-end.