VIDÉO - La hausse des tarifs des assurances, conséquence inévitable du dérèglement climatique

Alors pourquoi les délais sont-ils si longs ? Le coût des catastrophes naturelles est de plus en plus élevé pour les compagnies d'assurances. En 2022, il s'élevait à 10,6 milliards d'euros. Et la facture pourrait encore s'alourdir, car depuis janvier 2023, 51 orages violents ont été enregistrés, contre 47 l'an passé à la même période.