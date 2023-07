VIDÉO - "C'était vraiment flippant" : les images des importants dégâts en Côte-d'Or

Des trombes d'eau et de grêle, de fortes rafales de vent... De violents orages se sont abattus, mardi 11 juillet, en fin de journée, sur la Côte-d'Or. L'épisode orageux, annoncé par Météo-France, qui avait placé le département en vigilance orange en raison du risque d'orages "très violents", a duré une demi-heure. Suffisant pour occasionner de nombreux dégâts, comme à Dijon où le plafond d'une supérette du centre-ville s'est effondré sous la puissance des intempéries, heureusement sans faire de blessé.

Le secteur de Beaune, au sud de l'agglomération dijonnaise, n'a pas été épargné non plus. Bien au contraire, c'est là où se trouve le plus gros des dégâts. Dans le hameau de Bourguignon, à Meursanges, une quarantaine de maisons ont été durement touchées par les orages. "On a pris un orage de grêle, avec des grêlons de la taille d'une balle de tennis", témoigne au micro de LCI André, l'un des habitants, encore sous le choc. "Ça a duré une demi-heure, mais ça a tout pulvérisé : pergola, toit... Tout est parti. On était dans la maison. Ça tapait vraiment fort. On se cachait un peu. C'était vraiment flippant."