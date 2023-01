VIDÉO - Intempéries : le Sud-Ouest touché par une deuxième tempête en deux jours

À cause de ces vents violents, la circulation des trains a été totalement interrompue entre Dax et Hendaye. La plupart des passagers ont été prévenus lundi soir, mais certains ont appris la mauvaise nouvelle ce mardi matin. Ce midi, le trafic ferroviaire reprend. Sur les routes, en revanche, une vingtaine de routes départementales restent fermées à la circulation dans les Landes et les Pyrénées-Atlantiques.