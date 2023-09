VIDÉO - Intempéries : les violents orages de ce mois de septembre sont-ils inhabituels ?

Les mers et les océans se réchauffent, provoquant davantage d'évaporation, les températures augmentent également et donc, la quantité de vapeur d'eau s'accentue. C'est ça qui provoque des pluies plus abondantes quand les nuages se déchargent. Dans certains cas, elles peuvent avoir des répercussions graves, comme des inondations à proximité des cours d'eau par exemple.