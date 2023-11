Tempête Ciarán : la période de déclaration des sinistres étendue par les assureurs

Face à l'intensité des dégâts, les assurances ont décidé de prolonger ce délai. "Les assureurs étendent au-delà du délai habituel la période de déclaration des sinistres jusqu'au 1ᵉʳ décembre 2023, soit 30 jours après le passage de la tempête", écrit la Fédération française de l'Assurance (France Assureurs) ce jeudi dans un communiqué. Une décision prise "au vu des circonstances exceptionnelles et afin d'accompagner au mieux les sinistrés".

"La profession s'engage à tout mettre en œuvre pour faciliter les démarches des assurés, pour accélérer les procédures d'indemnisation et répondre le plus rapidement possible à leurs besoins", écrit encore France Assureurs. La Fédération appelle également les particuliers, lorsque tout danger sera écarté, à "prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter l'aggravation des dommages subis", à "prendre des photos des dégâts" et à "regrouper tous les éléments de facture concernant les biens endommagés".