Intempéries : une facture à plus d’un milliard d’euros en un mois

Combien ces sinistrés vont-ils toucher ? Il est trop tôt pour le savoir. Pour se donner une idée, la facture des intempéries du début du mois vient de tomber. Entre le 2 et le 5 juin, les assurances ont versé 940 millions d’euros à 258 000 sinistrés, soit une moyenne de 3 640 euros par sinistre. Mais attention, l’assurance contre les intempéries n’est pas automatique. Pensez à vérifier vos contrats, le montant de la franchise, et si oui ou non, les frais de relogement sont pris en charge.