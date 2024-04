VIDÉO - "Je n’ai jamais vu ça de ma vie" : dans l’Yonne et dans le Gers, les images impressionnantes des averses de grêle

Plusieurs orages de grêle ont surpris les habitants le lundi 8 avril 2024 au soir. Ce phénomène météorologique a notamment été observé dans l'Yonne et le Gers. Certains grêlons ont atteint jusqu’à cinq centimètres de diamètre.

Un violent orage s’est abattu sur plusieurs régions de l'Hexagone ce lundi soir. Des averses de grêles impressionnantes sont tombées dans le Gers vers 21h, avant que la dépression ne remonte jusqu’au nord de l’Yonne dans le courant de la nuit. À Saint-Clément, les habitants ont ramassé, ce mardi matin, des grêlons de cinq centimètres de diamètre, comme le montrent les images de TF1 dans le reportage du JT de 13H visible en tête de cet article.

"On avait peur, ça tapait sur les fenêtres ! On a dû redescendre en courant pour fermer les volets, on ne savait si les carreaux allaient résister, c’était vraiment gros", témoigne l’un de ceux qui ont vu leur mobilier de jardin transformé en passoire. "Je n’ai jamais vu ça de ma vie", assure une autre habitante, soulagée de retrouver sa voiture intacte en bas de chez elle.

Capture d'écran TF1

Georges, lui, n'a pas eu cette chance : son véhicule compte une dizaine d'impacts. "Les grêlons étaient gros comme des œufs de Pâques ! Heureusement, mon assureur a été super. D’ailleurs la dame qui nous a reçus, elle-même, a sa voiture qui est bousillée", confie-t-il. Les bâtiments et les maisons ont, eux, été épargnés. L'état de catastrophe naturelle ne devrait pas être reconnu.