Interdictions : quand la sécheresse contrarie les vacances

"Cette arrivée d'eau, quand on remet dans le réseau d'eau, effectivement, on ne peut pas la polluer, c'est impossible. Alors les touristes, ils viennent se baigner, ils mettent aussi de la crème solaire, donc on ne peut pas leur demander de ne pas mettre de la crème solaire et de ne pas se baigner au bord de l'eau, Donc, c'est pour ça qu'on a interdit totalement l'accès", explique Fabien Guglielmino, conseiller municipal (SE) chargé de l'agriculture à Coaraze.