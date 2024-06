Des routes restent défigurées par les intempéries survenues la semaine dernière en Isère. Quand les travaux permettront-ils de les rendre de nouveau praticables ? Les autorités font un point d'étape sur place.

Une portion de route reconstruite en urgence est de nouveau carrossable ce lundi matin, réservée, pour le moment, aux secours et aux véhicules de chantier. "L'objectif, c'est de sécuriser le passage en mettant des matériaux et en ayant un talus pas trop raide de façon à ce que tout se tienne correctement pour qu'on puisse faire passer des véhicules lourds sur le côté", détaille Sylvain Rabat, directeur adjoint du Territoire de l'Oisans.

Les crues torrentielles du vendredi en Isère ont défiguré la vallée du Vénéon. La route départementale 530 qui la traverse est coupée, entièrement détruite en plusieurs endroits, entre Les Ougiers et Venosc et jusqu'à La Bérarde. La route provisoire, aménagée pour porter secours aux sinistrés, devrait bientôt être terminée.

"Sauver ce qui est sauvable"

Une voie provisoire est interdite pour l'instant aux véhicules des particuliers et aux piétons. Et pour la vraie route en goudron, il va falloir attendre. Il est trop tôt, selon le Département, pour imaginer une date de réouverture. La départementale est la seule route pour entrer et sortir du village.

Sa réouverture est aussi cruciale pour l'économie locale. "La saison d'été avait déjà commencé donc nous sommes vraiment au pied du mur. Nous devons sauver ce qui est sauvable", explique Michel Martin, maire délégué (SE) à Venosc, Les Deux-Alpes.

Un diagnostic est en cours pour évaluer l'ampleur des travaux à prévoir. LA RD 530 ne devrait pas rouvrir avant de nombreuses semaines.