Dimanche, un très violent orage a frappé de plein fouet la Haute-Saône. Pourtant, aucune alerte orange météo n'avait été déclenchée. Une des conséquences de ces intempéries, une coulée de boue s'est engouffrée dans plusieurs maisons.

En quelques minutes, Caroline a tout perdu. L'inondation a rendu hors d'usage son électroménager, arraché le revêtement au sol. "Le parquet est foutu, tout est inondé. Il y a eu jusqu'à 50 centimètres d'eau. Tout est foutu", se désole-t-elle. Les pompiers ont pompé l'eau. La boue recouvre désormais le sol de la maison. Quatre ans que Caroline rénove cette maison pièce par pièce, elle doit tout recommencer. "Je suis démuni, je ne sais pas par où commencer, je ne sais combien de temps ça va prendre pour être remboursé, pour tout refaire… Je ne sais pas pour combien temps, j'en ai", dit-elle la voix étranglée par l'émotion.

Dimanche en fin d'après-midi, un torrent d'eau et de boue a déferlé dans plusieurs villages de Haute-Saône. Par endroits, il est tombé plus de 20 millimètres d'eau en moins d'une heure.

Rachel, elle, a été surprise par la crue. L'eau est montée très vite. "Je suis sortie par la fenêtre, je n'avais pas le choix", nous dit-elle. Elle est sortie de chez elle en catastrophe. Chez le pharmacien voisin, la boue s'est accumulée devant l'officine. L'intérieur est au sec, un soulagement. "On a fait des barrages avec des grosses pierres pour que l’eau ne rentre plus. Ça arrivait à ras de la pharmacie. On a eu beaucoup de chance", explique Jean-Claude Boilot, conjoint de la gérante de la pharmacie Boilot à Saulnot (Haute-Saône).

Le nettoyage des maisons et des rues va se poursuivre toute la journée. Les assureurs, eux, viendront constater les dégâts dans quelques jours.