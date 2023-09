VIDÉO - Intempéries dans l'Hérault : des infrastructures durement touchées

Un pont coupé en deux, effondré juste devant des maisons désormais isolées et sans eau. Des techniciens sont là pour régler le problème, agir rapidement et partout. À Joncels (Hérault), des infrastructures sont très touchées. Dans un autre hameau, les voitures ne peuvent plus sortir. C'est un chemin communal qui a pratiquement disparu, détruit par la crue du ruisseau.