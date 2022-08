Journée la plus chaude : on suffoque au camping

Heureusement qu’il y a un peu d’air. Il ne fait que 34 degrés à Villes-sur-Auzon. Mais la canicule dure depuis trois jours dans le Vaucluse et les organismes sont fatigués. Alors, Bénédicte Koslowski, la propriétaire du camping 4 étoiles “Les Verguettes”, veille sur ses campeurs. Magalie et Yannick ont tout prévu sous la tente. D’ailleurs, il n’y a plus de frigo disponible à la location. Ils ont tous été pris d’assaut.