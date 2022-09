Pic de chaleur : des températures qui interrogent en cette mi-septembre

En ce lundi matin de mi-septembre, les Brestois prennent leur café en terrasse. "On a gardé les tenues du mois d’août. C’est exceptionnel. Ici, on n’est pas trop habitués à ça", témoigne l’un d’eux dans le reportage de TF1 ci-dessus. L’après-midi s’annonce elle aussi chaude : 30 °C, soit 3 de plus qu’à Nice, sont prévus. Des températures un peu folles qui interrogent. "À Brest, les maraîchers n’ont pas pu arroser cet été, c’est quand même très inquiétant", affirme une habitante. "Ce n’est pas habituel, mais on apprécie d’avoir un peu plus de chaleur et que l’été se prolonge", ajoute une autre.