Jusqu'à 30°C, une douceur anormale un 17 octobre

Avec cette douceur presque estivale, Émilienne et ses chaussettes font chou blanc. "En principe, je vends des chaussettes, des pulls, des vestes, des manteaux. Mais là, rien de tout ça", affirme-t-elle. Côté fruits et légumes, ces températures inhabituelles ont également des conséquences bien visibles. "Au lieu de faire une soupe, on va faire une salade de tomates", confie un client. Tomates, fraises et courgettes, sont encore nombreux sur les étals. Un épisode de chaleur anormal pour la saison qui va perdurer jusqu'en milieu de semaine.