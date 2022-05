Jusqu'à 34 °C, le Sud-Ouest suffoque

Dans un camping à Arcachon, les nuits sont chaudes depuis quelques jours et la prochaine pourrait bien être caniculaire. Pour trouver le sommeil, les campeurs utilisent les mêmes astuces qu'au mois d'août. "Pour la nuit, on ouvre tout en grand et on attend que la fraîcheur tombe" ; "C'est vraiment très très chaud", lancent les vacanciers.