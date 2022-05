Jusqu'à 35°C : le sud-ouest suffoque

Et pour trouver de la fraîcheur, des collègues de travail se sont installés sous des grands chênes. Un peu plus loin à Arcachon, on se croirait en effet en plein été. Une plage est noire de monde. Les vacanciers se mettent à l'eau pour se rafraîchir. Devant les glaciers, c'est l'affluence d'un mois d'août. Pour ceux qui pensaient se rafraichir ce soir, n'y comptez pas, il fera plus de 20°C en moyenne cette nuit en Gironde.