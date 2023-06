VIDÉO - Jusqu’à 37°C atteints ce dimanche, jour le plus chaud du mois de juin

La plageétait bondée comme en plein après-midi, et pour cause. Il n’est même pas onze heures, que le thermomètre affiche déjà 27 degrés à Pornic ce dimanche. Pour les sauveteurs, c’est le premier week-end de travail de l’année. Pour le petit-déjeuner, oubliez donc le café et les croissants. Que diriez-vous d’un cornet de glace ?