Jusqu'à 43°C : le jour le plus chaud

40,6 °C à Rochefort, 40,1 à Niort, 37,9 à Orléans... La France a beaucoup transpiré aujourd'hui. Alors, dans ces villes, les parcs aquatiques ont été pris d'assaut. C'est aussi le cas des bases de loisirs où il n'y a plus un seul mètre carré de disponible. Le pays suffoque ! Et c'est dans le sud-ouest qu'il a fait le plus chaud. La barre de 43 degrés est atteinte à Biarritz dans les Pyrénées-Atlantiques, un record absolu.