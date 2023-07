VIDÉO - Jusqu'à 48°C en Sardaigne : l'anticyclone Cerberus plonge le sud de l'Europe dans la fournaise

Les causes de cette canicule sont multiples : d'une part, l'anticyclone Cerberus, qui porte comme nom l'orthographe latine de Cerbère, le chien des enfers dans la mythologie grecque. Cette zone de pressions atmosphériques élevées qui fait que l'air, plus lourd, descend vers le sol et s'échauffe, est venue du Sahara et arrivée sur le sud de l'Europe en début de semaine. Il stationne désormais au-dessus de la Méditerranée. À cela s'ajoutent le phénomène El Niño, qui a commencé début juin et qui fait augmenter les températures dans le monde entier, ainsi que l'action globale du réchauffement climatique.