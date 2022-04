Jusqu'à - 5°C : une nuit pour sauver les récoltes

Il n'est pas encore nuit et déjà la première alerte sonne. José Pérez est arboriculteur au Temple-sur-Lot (Lot-et-Garonne). Il s’équipe en vitesse et prend la direction de sa plantation de kiwis. La température vient de passer sous la barre des 0 °C. C’est le début d’une longue nuit de lutte pour protéger ses 65 hectares du gel. Pendant une courte pause, l’inquiétude monte. "En une nuit, on va tout perdre... une nuit, oui", lance José Pérez.