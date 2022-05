Jusqu'à quand va durer cette météo estivale ?

S'agit-il d'un phénomène exceptionnel ? Évelyne Dhéliat répond que les températures sont souvent élevées au mois de mai. D'ailleurs, on parle d'un pic et non pas d'une vague de chaleur. On est à sept à huit degrés au-dessus des normales. Ce qui est exceptionnel, c'est la sécheresse depuis le début de l'année. Au niveau de l'Hexagone, on a 35% de déficit de pluie. C'est énorme. Et dans le Sud-Est, on n'avait pas vécu ce phénomène depuis 1958 et ça ne va pas s'arranger dans les prochains jours.