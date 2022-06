"L'eau est arrivée de partout" : des habitants du Médoc ont dû fuir leur maison après les violents orages

"D'un coup, tout est tombé. Heureusement, on n'était pas à l'intérieur, moi et mes enfants". Ils n'ont eu que le temps de sortir, convaincus qu'il fallait fuir. Quelques minutes plus tard, le plafond du salon de la maison s'écroulait sous le poids de l'eau, il était un peu plus de 21 h, lundi soir.

"Le ciel est devenu tout noir, mais noir, et là des grêlons, très forts et très puissants. Petit à petit, on a entendu que ça perforait le plafond et là, grosse panique avec mes trois enfants", raconte cette riveraine de la commune du Taillan-Médoc, encore sous le choc, dans la vidéo du JT de 13H en tête de cet article.