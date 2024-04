"L'eau peut imprégner le bois des fûts" : la détresse d'un viticulteur de Chablis victime des crues

Le village de Chablis (Yonne), mondialement connu pour son vin, est inondé pour la deuxième fois en trois semaines. Les viticulteurs ont subi d’importants dégâts. Ils pourraient perdre une partie de leur production.

Le domaine du Chardonnay est isolé. Il n’y a plus de route pour y accéder. Elle est devenue une rivière. Pour atteindre ses caves, Thomas n’a pas le choix, il doit utiliser son tracteur. La rivière est montée très rapidement. Un vin premier cru mûrit dans les fûts. Mardi, ils ont pris l’eau. "Ça va imprégner le bois et ça peut ramener des mauvais goûts. Ça peut rentrer dans le bois et commencer à apporter des bactéries", explique Thomas Labille, gérant du Domaine du Chardonnay. Il est encore trop tôt pour savoir si son vin a perdu en qualité.

De l’autre côté du bâtiment, l'étiqueteuse à bouteilles est hors service. C’est la deuxième inondation en seulement trois semaines. Nous l’avions rencontré mi-mars les pieds dans l’eau, mais cette fois, c’est une crue record. Il le sait déjà, cette situation va durer. La force de la crue a détruit la route qui mène à son domaine.

Sans voie d’accès, c’est toute son activité qui est à l’arrêt. Mais il reste une bonne nouvelle, ses vignes sont hors d’eau, car elles sont positionnées en hauteur sur les coteaux. Pour les dégâts, Thomas espère être intégralement indemnisé par son assurance.