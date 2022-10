L'été qui n'en finit plus !

Ce jeudi matin, il faisait 21°C. À Trets, ce n’est plus l’été indien, c’est l’été tout court. À quelques jours de la Toussaint, les Provençaux ont envie de passer à autre chose. "On se sent fatigué de cette chaleur. Je pense qu’un petit coup de froid va nous mettre un petit peu dans les rails", confie cette habitante. Il a fait plus de 28°C cette semaine dans cette petite ville des Bouches-du-Rhône. Alors les Tretsois continuent de vivre comme en été tout en s’interrogeant sur cette météo déstabilisante. "C’est sûr que la pluie, elle manque", rapporte cet homme.