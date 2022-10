L'été sans fin

Difficile de ne pas être troublé par cet été qui s'invite à la mi-octobre. Des températures au-dessus des normales de saison sont attendues. Les arbres prennent leur couleur d'automne, perdent leurs feuilles, mais dans les rues d'Agen, les températures estivales sont de retour. Les habitants ressortent leurs vêtements légers. Cet après-midi, le mercure devrait grimper jusqu'à 30 degrés. Au mois d'octobre, ce climat interroge : "Normalement, on sait qu'il y a un automne, un hiver, un printemps et un été. Là, on a l'impression d'être toujours en été" ; "On s'inquiète de l'évolution climatique".