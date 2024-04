L'Yonne toujours en alerte rouge : les sinistrés éprouvés par les crues

Le département de l’Yonne est en alerte rouge depuis plusieurs jours. Le pic de crue de l'Armançon a été atteint. Les habitants ont de l'eau jusqu'à la taille par endroit.

Pendant 24 heures, l'eau n'a cessé de monter sur le terrain de Franck. Dans ses bâtiments agricoles, il a fallu déplacer au plus vite le matériel et les animaux, menacés d'être emportés par la crue. Un tracteur, lui, est sauvé de justesse. Mais dans le jardin, une remorque et du mobilier ont disparu sous les eaux. Pour Franck, le pire semble avoir été évité, mais il reste abasourdi par le niveau de la rivière.

La nuit de mardi à mercredi, c'est la ville de Tonnerre qui a subi une montée des eaux très rapide. Grâce aux nombreux avertissements de la mairie ces derniers jours, toutes les habitations les plus exposées ont pu être évacuées à temps.

Pour accueillir les sinistrés, le gymnase de la commune a été mis à disposition. Mercredi midi, l'onde de crue continue à se propager sur l'Armançon, et dans les prochaines heures, c'est la commune de Brienon qui risquait de subir à son tour cette crue exceptionnelle.