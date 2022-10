Pourquoi la Méditerranée est anormalement chaude pour un mois d'octobre

Une mer d'huile comme en été. Pas étonnant qu'il y ait davantage de monde dans l'eau que sur la plage, ce mercredi 19 octobre au matin à Saint-Cyr-sur-Mer (Var). C'est Carole, l'une des baigneuses, qui est allée prendre la température pour nous. Verdict : la mer est à 20 degrés et l'air à 18 degrés en début de matinée. Depuis trois semaines, la météo est toujours la même et ces habitués n'hésitent plus à prendre un long bain d'automne, rare pour la saison.