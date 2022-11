La Bretagne en alerte vagues-submersion : le spectacle de la mer déchaînée

La mer déchaînée offre, ce jeudi matin, un spectacle grandiose, à condition de se couvrir un peu et d'ouvrir grand les yeux. "C'est la nature, c'est les éléments et quand il y a du vent et de la houle, c'est plus spectaculaire", "Ça fait penser aux marins, ça fait penser aux skippers", lancent ces promeneurs.