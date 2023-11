VIDÉO - Inondations dans le Pas-de-Calais : de nouvelles pluies torrentielles, les sinistrés désemparés

Des pluies torrentielles ont à nouveau touché le Pas-de-Calais ce mardi. La commune de la Calotterie est totalement isolée depuis cinq jours. Les habitants sont cernés de toutes parts par les eaux, et plusieurs d'entre eux ont dû évacuer leur domicile.

L'eau ne s'évacue pas et isole 600 habitants depuis maintenant cinq jours. Toutes les routes pour accéder à la commune de la Calotterie (Pas-de-Calais) sont totalement inondées. Les habitants ont été évacués la semaine dernière et c'est en barque qu'ils sont retournés chercher des affaires chez eux. Ils devront, une nouvelle fois, être hébergés cette nuit du mardi 14 novembre.

"Je suis complètement submergé (...) L'horreur"

La plupart des maisons sont vides. Les familles qui restent puisent dans leurs réserves de nourritures, mais jusqu'à quand ? À mesure que l'on se rapproche du centre du village, l'eau disparaît. "Ma maison est à 150 mètres d'ici et je suis complètement submergé. Je viens de dégager mes deux voitures et je m'en vais les mettre au sec. Je vis dans un camping-car depuis vendredi dernier. L'horreur", témoigne dans la vidéo en tête de cet article un habitant sinistré.

Les habitants et les professionnels sont lassés. Dans l'entrepôt d'une société du bâtiment, tout est à jeter. Les livraisons sont à l'arrêt et le gérant est désespéré, se demandant le temps qu'il faudra pour que l'eau s'évacue enfin. Les champs des alentours sont saturés, et la Canche menace toujours.