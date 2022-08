La capitale prise de court par les fortes pluies

Une fois au sol, impossible pour l'eau de s'évacuer. Les feuilles mortes qui se ramassent à la pelle depuis plusieurs jours bloquent les grilles. Par conséquent, l'eau s'est accumulé et a ruisselé dans les tunnels et les stations de métro. Autre preuve de l'intensité de l'orage : le niveau de la Seine a même grimpé de 35 centimètres et son débit a presque doublé.