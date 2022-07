Premier jour de canicule dans le Sud-Ouest ce lundi

C’est l’appel de l’été : des fruits frais, sucrés et juteux à souhait. C’est bon et ça aide à supporter les fortes chaleurs. Ce lundi, sur le marché de Caussade, clients et commerçants ont joué les lève-tôt, histoire de profiter de la fraîcheur matinale. Dans le Tarn-et-Garonne, le thermomètre atteindra les 36-37 °C cet après-midi, première journée d’une semaine caniculaire. Météo France prévoit 43 °C ce samedi à Montauban.